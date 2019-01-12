نقطة لكل فريق في المجموعة.. بلاتينيوم يتعادل مع أورلاندو

تعادل فريق بلاتينيوم الزمبابوي مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بلا أهداف في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.

وفشلت محاولات الفريقين في هز الشباك لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وحصد بلاتينيوم نقطته الأولى، نفس حال فريق أورلاندو في المجموعة التي لم تشهد أي انتصار حتى اللحظة.

الترجي التونسي خطف نقطة التعادل أمام هوريا الغيني في اللحظات الأخيرة من المباراة في إطار نفس المجموعة.

وأصبح رصيد الأربعة فرق في المجموعة، نقطة واحدة.

ويستضيف أورلاندو نظيره هوريا الغيني في الجولة الثانية من المجموعات.

بينما يلعب الترجي التونسي على ملعبه ووسط جماهيره أمام بلاتينيوم.

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