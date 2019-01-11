بالفيديو – البدري يقتل حلم انتصار هوريا.. الترجي يخطف التعادل في بداية المشوار الإفريقي

الجمعة، 11 يناير 2019 - 20:03

كتب : FilGoal

أنيس البدري - الترجي

سجل أنيس البدري هدفا قاتلا لصالح الترجي التونسي في اللحظات الأخيرة ليقتل حلم هوريا الغيني في حصد الثلاث نقاط في بداية مشوار المجموعات.

الترجي التونسي تعادل مع هوريا الغيني بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

هوريا كان على أعتاب الانتصار برأسية أوكانسي مانديلا في الدقيقة 67.

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إلا أن أنيس البدري رفض أن يخرج بطل إفريقيا الموسم الماضي، مهزوما ليطلق تسديدة قوية في شباك الفريق الغيني في الـ +90 معلنا عن التعادل.

وحصد الترجي التونسي نقطته الأولى في بداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

تعادل الترجي مع هوريا مهد الفرصة لأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي وبلاتينيوم الزيمبابوي من أجل تصدر المجموعة مبكرا في حالة انتصار أيا منهما على الآخر.

ويستضيف بلاتينيوم نظيره أورلاندو بيراتس يوم السبت في إطار مباريات نفس المجموعة في الجولة الأولى من مجموعات إفريقيا.

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