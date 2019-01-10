قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إن محمد فضل مدير التعاقدات السابق في الأهلي مرشح قوي لتولي منصب مدير بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وتحدث شوبير لـFilGoal.com قائلا: "محمد فضل أحد أبرز وأقوى المرشحين لتولي المنصب بالفعل ويلقى قبولا من الجميع لأنه كادر مهم وصاحب كفاءة كبيرة".

واستدرك "لكن فضل لم يتم اختياره بشكل رسمي حتى الآن كما أشارت بعض الأنباء مؤخرا".

وشدد شوبير "قرار تعيين فضل يحتاج لأن يكون قرارا جماعيا من إدارة اتحاد الكرة والاجتماع المقبل سيشهد تحديد كل شيء".

وبسؤاله عن موعد اجتماع اتحاد الكرة قال: "يوم الأحد المقبل".

وأتم "اجتماع الأحد المقبل سيحسم الكثير من الملفات المتعلقة بتشكيل كافة اللجان لكأس أمم إفريقيا وكل ما يتعلق بها، وأؤكد أن هاني أبو ريدة منذ عودته من السنغال لم يتخذ أي قرارات أو يعقد أي اجتماعات".

يذكر أن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن ترشيح اسم محمد فضل لتولي منصب مدير بطولة أمم إفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

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