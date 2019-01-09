خاص وكيل سوكاري لـ في الجول: 700 ألف دولار مبلغ كافي لإقناع الصفاقسي بعرض الأهلي.. وهذا موقفه الإفريقي

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 22:50

كتب : فادي أشرف

كينجسلي سوكاري لاعب الصفاقسي

كشف محمود الوداني وكيل أعمال كينجسلي سوكاري لاعب الوسط النيجيري لفريق الصفاقسي التونسي، حقيقة عرض الأهلي وموقف اللاعب من القائمة الإفريقية.

وقال الوداني في تصريحات لـFilGoal.com: "الأهلي لم يقدم عرضا رسميا بعد إلى الصفاقسي التونسي".

وأضاف "إذا عرض الأهلي مبلغ 700 ألف دولار على نادي الصفاقسي، أعتقده أنهم سيوافقون فورا".

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وكيل اللاعب أتبع "يوجد اهتمام باللاعب من قبل فرق كويتية وأخرى قطرية بجانب اهتمام الأهلي أيضا".

وانتقل محمود الوداني للحديث عن موقف اللاعب من القائمة الإفريقية، فقال "سوكاري مقيد إفريقيا في قائمة الصفاقسي التونسي، لكنه لم يشارك مع الفريق حتى الآن بسبب أنه كان مصابا في الكاحل قبل أن يعود مؤخرا من الإصابة ويصبح جاهزا للمشاركة".

وواصل "سوكاري لم يدخل قائمة الصفاقسي لمباراة فايبرز الكاميروني المقبلة في الكونفدرالية أيضا، لكنه قد يدخل قائمة مباراة الإياب. بالتالي إذا أراد الأهلي ضمه وقيده إفريقيا فعليه الإسراع بالصفقة".

وكيل سوكاري استرسل "بالتأكيد لا يوجد لاعب يلعب في إفريقيا أو الوطن العربي لا يحب اللعب للأهلي أو الزمالك، وتلك الأندية العريقة في مصر وإفريقيا".

وأكمل "الزمالك أراد ضم اللاعب في وقت سابق قبل بداية الموسم الجاري، لكنهم في النهاية فضلوا التعاقد مع فرجاني ساسي".

الوداني أتم "أؤكد أن الأهلي إذا ضم سوكاري مقابل 700 ألف دولار، فلن يبيعه بأقل من 7 مليون دولار".

ويلتقي الصفاقسي التونسي مع فريق فايبرز الكاميروني يوم 12 يناير في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية، فيما يلعب مباراة الإياب يوم 19 يناير.

كان نادي الصفاقسي التونسي قد كشف في وقت سابق وجود عرض من الأهلي لضم سوكاري. (طالع التافصيل)

كينجسلي سوكاري انضم لنادي الصفاقسي التونسي نهاية شهر ديسمبر من عام 2015 قادما من فريق إنيمبا.

صاحب الـ23 عاما شارك في 5 مباريات هذا الموسم. سجل فيهم هدفا واحدا.

ويضم الأهلي حاليا خمسة أجانب في قائمته، هم علي معلول الظهير الأيسر التونسي، وساليف كوليبالي المدافع المالي، وجونيور أجاي الجناح النيجيري، وجيرالدو الجناح الأنجولي، ووليد أزارو المهاجم المغربي.

وتسمح قوانين الاتحاد المصري لكرة القدم بقيد أربعة أجانب على الأكثر في قائمة الفرق المصرية.

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