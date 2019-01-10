خاص وكيل أحمد الصالح لـ في الجول: الأهلي يفاوضني من أجل اللاعب

الخميس، 10 يناير 2019 - 09:57

كتب : حسام نور الدين

أحمد الصالح

قال حسام حطيني وكيل أعمال أحمد الصالح مدافع العهد اللبناني إن مسؤولي الأهلي عادوا للتواصل من أجل التعاقد مع اللاعب السوري.

أحمد الصالح

النادي : العربي

الأهلي

وصرح حطيني لـFilGoal.com "المفاوضات تجددت مع الأهلي بعد فترة من توقفها".

وواصل "تحدثنا في القيمة المالية للصفقة وأبلغت مسؤولي الأهلي بما يلزم لكن طلبت تأجيل الأمر لما بعد لقاء سوريا يوم الخميس أمام الأردن بكأس آسيا".

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وأتم "الوقت المناسب لإبرام الصفقة والكرة في ملعب الأهلي".

ويرغب الأهلي منذ فترة الحصول على خدمات الصالح (29 عاما) لكن المفاوضات لم تصل أبدا إلى مرحلة متقدمة.

والصالح هو قائد منتخب سوريا ولعب أساسيا أول مباراة للفريق في كأس آسيا والتي انتهت بدون أهداف أمام فلسطين يوم الأحد.

ولعب الصالح للجيش والشرطة السوريين قبل أن ينتقل للعربي الكويتي في 2013 وارتدى شعار الشرطة العراقي والمحرق البحريني وينشط في العهد منذ أغسطس الماضي.

واللاعب السوري لا يعامل كأجنبي في الدوري المصري الممتاز لذلك الأهلي ليس مطالبا بالتخلي عن لاعب أجنبي لإفساح المجال للصالح إذا تم التعاقد معه بنجاح.

أحمد الصالح الأهلي

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