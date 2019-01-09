10 معلومات عن سوكاري المرشح لـ الأهلي.. أفضل شاب في نيجيريا وارتبط سابقا بالقطبين

ارتبط قبل 4 سنوات بالأهلي وعاد اسم كينجيسلي سوكاري للتداول مرة أخرى للارتباط بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي الصفاقسي التونسي الذي يلعب له سوكاري عبر FilGoal.com طلب الأهلي ضم اللاعب النيجيري. (طالع التفاصيل)

وكشف نادي الصفاقسي أيضا عن وجود عرض آخر للاعبه سوكاري من أحد أندية السعودية. (طالع التفاصيل)

كذلك أوضح وكيل اللاعب لـFilGoal.com موقف الصفاقسي من بيع سوكاري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وأيضا السعر المناسب لضمه.

ويقدم لكم FilGoal.com – 10 معلومات عن لاعب الوسط النيجيري كينجيسلي سوكاري المرشح للانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الجارية.

1- ولد سوكاري في 30 مايو 1995 في نيجيريا ويبلغ من العمر 23 عاما.

2- يلعب في مركز لاعب الوسط الإرتكاز

3- بدأ مسيرته الكروية الإحترافية عام 2013 مع نادي إنيمبا النيجيري.

4- تم اختيار سوكاري كأفضل لاعب شاب في الدوري النيجيري لعام 2014.

5- يفضل ارتداء القميص رقم 20.

6- انضم مرتين لمنتخب نيجيريا الأول وشارك في مباراة دولية ودية واحدة عام 2015 ضد كوت ديفوار.

7- يجيد تسديد ركلات الجزاء والضربات الحرة.

8- لم يشارك (حتى الآن) في بطولة الكونفدرالية الإفريقية مع الصفاقسي في نسختها الحالية وفي حالة تعاقد الأهلي معه يستطيع قيده في القائمة الإفريقية.

9- ارتبط بالأهلي قبل 3 سنوات عندما كان لا يزال لاعبا في إنيمبا وكان قريبا من الترجي قبل أن ينضم للصفاقسي.

10- ارتبط اسمه أيضا في بداية الموسم الحالي بالانضمام للزمالك قبل أن يتعاقد المارد الأبيض مع الدولي التونسي فرجاني ساسي.

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