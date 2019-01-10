تعاقد نادي المقاولون العرب مع سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي السابق لفريق طنطا.

علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي المقاولون العرب، أن الفريق أتم بالفعل تعاقده مع سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي.

وسيعلن نادي المقاولون عن صفقته الجديدة خلال الساعات المقبلة، بعدما يصل اللاعب إلى القاهرة.

سيف الدين الجزيري لعب الموسم الماضي مع فريق طنطا قادما من نادي الإفريقي التونسي، قبل أن ينتقل إلى فريق الملعب القابسي بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ25 سنة لعب 28 مباراة في الدوري المصري. سجل فيهم 7 أهداف وصنع هدفين.

وسبق للجزيري لعب مباراة دولية واحدة مع منتخب تونس خلال عام 2016.

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