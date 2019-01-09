شدد فرج عامر رئيس سموحة على أحقيه ناديه في اللاعب باسم مرسي المعار للفريق السكندري من الزمالك.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com: "باسم مرسي لاعبا في سموحة ومن حقنا وليس من حق أي نادي آخر".

وأضاف "نمتلك البطاقة الدولية له وأيضا العقود الموقعه منه وكل شيء في تعاقدنا معه سليم".

وأتم تصريحاته "لذلك الفيصل في هذه الأزمة هو اتحاد الكرة واللوائح التي تدار بها الكرة المصرية".

وكان باسم مرسي أعلن أن الزمالك طلب منه العودة للقلعة البيضاء وإنهاء تعاقده مع سموحة. (طالع التفاصيل)

وأكد طارق يحيى المدير الفني لسموحة لـFilGoal.com أنه سيحاول التدخل لإنهاء هذه الأزمة بنفسه. (طالع التفاصيل)

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