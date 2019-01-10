مران الزمالك الأول في المغرب – اللعب من لمسة واحدة.. وتدريبات بدنية

خاض الزمالك مرانه الأول في المغرب اليوم الخميس فور وصوله لها استعدادا للقاء اتحاد طنجة في ذهاب دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

وبدأ المران بركض كل اللاعبين حول الملعب لـ10 دقائق.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بأهمية تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على تسهيل مهمتهم في لقاء الإياب.

وقسم جروس اللاعبين إلى خمس مجموعات خلال المران الذي أقيم اليوم.

وطلب جروس من اللاعبين ضرورة لعب الكرة من لمسة واحدة.

كما قسم المدرب السويسري اللاعبين إلى مجموعتين للتدرب على بعض الجمل التكتيكية في المران.

اقرأ أيضا

من معضلة ملاعب البطولة إلى موقف إلغاء الدوري وممثلين مصر إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن كأس الأمم

وكيل أحمد الصالح لـ في الجول: الأهلي يفاوضني من أجل اللاعب

خبر في الجول – المقاولون العرب يضم سيف الدين الجزيري

10 معلومات عن سوكاري المرشح لـ الأهلي.. أفضل شاب في نيجيريا وارتبط سابقا بالقطبين

وكيل سوكاري لـ في الجول: 700 ألف دولار مبلغ كافي لإقناع الصفاقسي بعرض الأهلي.. وهذا موقفه الإفريقي

فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي من حقنا.. والفيصل في هذه الأزمة هو اتحاد الكرة