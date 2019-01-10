طبيب المنتخب السابق: خالد محمود يتحمل جزءا من مسؤولية إصابة محمد محمود

حمل طارق سليمان طبيب منتخب مصر السابق جزءا من مسؤولية إصابة محمد محمود لاعب وسط الأهلي لخالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

محمد محمود النادي : الأهلي الأهلي

وقال طارق سليمان لإذاعة أون سبورت: "الطبيب يتحمل جزءا من المسؤولية في إصابة محمد محمود".

وأضاف "طبيب الملاعب يختلف تماما عن الطبيب العادي ويجب أن يكون فحص الحالة والتشخيص سريعا".

وأكمل "إصابة اللاعب كانت كبيرة وكان يجب أن يخرج من المباراة فورا وأن يكون قرار الطبيب سريعا في هذه الحالة".

وأتم تصريحاته "ضغط المباريات يتسبب دائما في إصابات اللاعبين في مصر وبطبيعة اللاعب المصري لا يهتم بالتغذية بشكل مناسب لذلك الإصابات أصبحت جزءا من اللاعبين في مصر".

وتعرض محمد محمود المنضم حديثا للأهلي لقطع في الرباط الصليبي للركبة في أول مباراة يلعبها أساسيا مع الفريق الأحمر أمام سموحة.

وكان محمود انضم للأهلي قادما من وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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