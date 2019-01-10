في العادة تغلق الملاعب قبل البطولات التي تستضيفها مصر من أجل مزيد من الصيانة والخروج بأفضل صورة، لكن الأمر أصبح رفاهية غير مطروحة هذا الموسم.

فازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 رسميا، وقد سبق الكشف عن الملاعب المستضيفة للبطولة.

ويبقى السؤال، هل تغلق الملاعب استعدادا للبطولة؟ أم ستكون فترة الـ15 يوما قبل البطولة كافية كما قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات؟

يقول مصدر مسؤول عن صيانة ملاعب بطولة كأس الأمم الإفريقية في تصريحات لـFilGoal.com: "في العادة، يجب أن تغلق الملاعب بموعد أقصاه 30 يناير لكي تبدأ عملية الصيانة، لكن مع الأسف هذا الحل غير مطروح إلى الآن".

وأضاف "نتعامل مع الوضع الراهن. والوضع الراهن يقول أن الملاعب ستستمر في عملها، ولكننا بدأنا بالفعل صيانة البنية التحتية للملاعب وهذا الأمر لن يتعارض مع إقامة المباريات عليها".

المصدر واصل "ملعب الإسماعيلية مثلا. أرضيته سيئة في الأساس، فما بالك بعد انتقال المصري للعب كل مبارياته عليه بجانب الإسماعيلي؟ الحل المثالي في إغلاقه، لكن الحل غير مطروح أمامنا حتى الآن".

وأكمل "سنضطر لإقامة مباراتين عليه أسبوعيا للمصري والإسماعيلي، ثم نغلقه في باقي أيام الأسبوع ونغطي الأرضية تماما لمنع تعرضها للشمس والأتربة، مع تغذيتها بالسماد وقصها وتنسيقها ثم نغلقه مرة أخرى".

المصدر استرسل "إذا استمر الوضع هكذا، فنحن واثقون أن جودة ملعب الإسماعيلية ستظهر أقل من باقي الملاعب خلال البطولة، لكننا سنبذل أقصى جهد لإخراج كل الملاعب في أفضل صورة ممكنة".

وأتم "الشركة التي فحصت ملف مصر منحت استاد السلام أعلى تقييم وخاصة بسب أرضيته الممتازة. استغللنا نقل مباريات الأهلي من عليه، وأصلحنا أرضية الملعب بشكل أفضل وسنحاول الحفاظ عليها فيما تبقى من وقت حتى البطولة".

كانت مصر قد فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 رسميا بعد منافسة مع جنوب إفريقيا. (للتعرف على كل الأسئلة التي تدور في بالك حول البطولة من هنا)

اقرأ أيضا

من معضلة ملاعب البطولة إلى موقف إلغاء الدوري وممثلين مصر إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن كأس الأمم

وكيل أحمد الصالح لـ في الجول: الأهلي يفاوضني من أجل اللاعب

خبر في الجول – المقاولون العرب يضم سيف الدين الجزيري

10 معلومات عن سوكاري المرشح لـ الأهلي.. أفضل شاب في نيجيريا وارتبط سابقا بالقطبين

وكيل سوكاري لـ في الجول: 700 ألف دولار مبلغ كافي لإقناع الصفاقسي بعرض الأهلي.. وهذا موقفه الإفريقي

فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي من حقنا.. والفيصل في هذه الأزمة هو اتحاد الكرة