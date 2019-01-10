بعثة الزمالك تصل المغرب.. وتعديل موعد المران الأول

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى المغرب وذلك لمواجهة فريق اتحاد طنجة المغربي بذهاب دور الـ32 مكرر بالبطولة الكونفدرالية .

وكان في استقبال البعثة أحمد عبد الحميد مندوب السفارة المصرية بالمغرب لإنهاء كافة إجراءات ومراسم دخول الفريق للمملكة .

وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فقدد قرر كريستيان جروس المدير الفني السويسري للفريق، تعديل موعد مران الفريق الأول في المغرب.

وقرر الجهاز الفني تأخير موعد المران ليقام في التاسعة مساء بدلا من السابعة ليحصل اللاعبون على أكبر قسط من الراحة .

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه على ملعب نادي الرجاء الذي سيستضيف تدريبات الفريق اليوم وغدا.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

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