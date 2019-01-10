بعثة الزمالك تصل المغرب.. وتعديل موعد المران الأول

الخميس، 10 يناير 2019 - 14:41

كتب : أحمد شوقي

عبد الله جمعة - كهربا - الزمالك - أوباما - الاتحاد

وصلت بعثة نادي الزمالك إلى المغرب وذلك لمواجهة فريق اتحاد طنجة المغربي بذهاب دور الـ32 مكرر بالبطولة الكونفدرالية .

وكان في استقبال البعثة أحمد عبد الحميد مندوب السفارة المصرية بالمغرب لإنهاء كافة إجراءات ومراسم دخول الفريق للمملكة .

وحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فقدد قرر كريستيان جروس المدير الفني السويسري للفريق، تعديل موعد مران الفريق الأول في المغرب.

أخبار متعلقة

بلاغ جديد من مجلس الأهلي إلى النائب العام ضد رئيس الزمالك ومطالبة برفع الحصانة البرلمانية طارق يحيى: رغبة ياسر إبراهيم كانت الزمالك ولا أعلم لماذا تغيرت للأهلي باسم مرسي: الزمالك يعطل انتقالي لسموحة ويرفض عودتي مقابل ألف جنيه.. مستعد للعودة مجانا قائمة الزمالك – عودة حازم إمام.. وغياب الونش ودخول مصطفى فتحي أمام اتحاد طنجة

وقرر الجهاز الفني تأخير موعد المران ليقام في التاسعة مساء بدلا من السابعة ليحصل اللاعبون على أكبر قسط من الراحة .

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه على ملعب نادي الرجاء الذي سيستضيف تدريبات الفريق اليوم وغدا.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد طنجة يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

اقرأ أيضا

من معضلة ملاعب البطولة إلى موقف إلغاء الدوري وممثلين مصر إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن كأس الأمم

وكيل أحمد الصالح لـ في الجول: الأهلي يفاوضني من أجل اللاعب

خبر في الجول – المقاولون العرب يضم سيف الدين الجزيري

10 معلومات عن سوكاري المرشح لـ الأهلي.. أفضل شاب في نيجيريا وارتبط سابقا بالقطبين

وكيل سوكاري لـ في الجول: 700 ألف دولار مبلغ كافي لإقناع الصفاقسي بعرض الأهلي.. وهذا موقفه الإفريقي

فرج عامر لـ في الجول: باسم مرسي من حقنا.. والفيصل في هذه الأزمة هو اتحاد الكرة

في الكونفدرالية الزمالك اتحاد طنجة

نرشح لكم

أخر الأخبار

روبن: ليفربول مرشح للتتويج بدوري الأبطال.. إنها القرعة الأسوأ 19 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف – الوقت الذي يحتاجه الأهلي لتغيير أرضية ملعب التتش 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كأس آسيا - الأردن 1 سوريا 0.. التعمري يسجل جول 58 دقيقة |
ظهير ليفربول: كذبت على كلوب من قبل ساعة | أوروبا
رسميا - قيد 6 لاعبين جدد في قوائم أندية الممتاز.. حسين الشحات مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – البحرين تخسر أمام تايلاند وتتذيل مجموعتها في كأس آسيا ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

قد ينال إعجابك