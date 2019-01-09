حسين الشحات: وقعت لـ الزمالك من قبل.. وتزوجت بأموال الاتحاد السكندري

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 01:03

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي

كشف حسين الشحات لاعب الأهلي الجديد توقيعه على عقود انضمامه إلى الزمالك عندما كان في الـ 19 من عمره.

وقال حسين الشحات: "الزمالك فاوضني وأنا في الـ 19 من عمري مع فريق الشرقية للدخان".

وأضاف خلال حواره عبر قناة أم بي سي مصر "وقعت لـ الزمالك وقتها ولم يتحدث معي الأهلي. كان مع أسامة نبيه وقتها وتحدثت معه".

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وواصل "كنت أتمنى اللعب في الدوري الممتاز وقتها، وبعد ذلك بأسبوع تحدث معي الأهلي".

وتابع "وقتها اخترت الأهلي وأغلقت ملف الزمالك وأخبرت الأهلي أنني وقعت على استمارات الانضمام لـ الزمالك ولكنني أرغب في الانضمام لـ الأهلي".

وأردف "ولكن في النهاية لم تُكتمل المفاوضات بسبب المطالب المادية لفريق الشرقية للدخان. النادي طلب الحصول على مليون ونصف".

وأكمل حديثه قائلا: "في العام التالي، استمريت في مشواري مع الشرقية للدخان ليدخل نادي الاتحاد السكندري في المفاوضات معي".

وأشار "وقعت على عقود انضمامي لـ الاتحاد بل وحصلت على مقدم للعقد أيضا".

واستمر ضاحكا "تزوجت بأموال مقدم عقدي مع الاتحاد والتي كانت تُقدر بـ 37 ألف جنيه وفي النهاية لم تُكتمل الصفقة بسبب عدم الاتفاق بين الإدارتين".

ماذا حدث بعد ذلك؟ يجيب الشحات: "بعد أسبوع من زواجي، تحدث معي شقيقي عبر الهاتف وأخبرني بأن مسؤولو المقاصة يرغبون في الجلوس معي الآن".

وكشف "كنا وقتها في شهر رمضان وقبل موعد الإفطار وأخبرني شقيقي بضرورة الجلوس الآن مع مسؤولي المقاصة وحدث بالفعل".

وأكمل "جلست مع مسؤولي المقاصة وأخبروني برغبتهم في التعاقد معي. وكان يتواجد إيهاب جلال ومحمد عبد السلام في الجلسة".

وأتم "وافقت وبعدها بثلاثة أسابيع تمت الصفقة وانتقلت إلى المقاصة".

وأتم الأهلي تعاقده مع حسين الشحات قادما من العين الإماراتي لمدة 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

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