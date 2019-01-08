القارة تبايعه لارتداء التاج لفترة ثانية.. صلاح الأفضل في إفريقيا

اجتمع 54 دولة في العاصمة السنغالية داكار من أجل اختيار ملكهم لعام مقبل ولم يجدوا أفضل منه لمبايعته لفترة ثانية على التوالي فمنحوه التاج وجلس على العرش في الثامن من يناير 2019.

محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي رسميا.

وتسلم صلاح الجائزة من الأسطورة الليبيرية والرئيس الحالي لدولتها جورج وياه.

وتفوق صلاح في سباق التتويج بلقب الأفضل في إفريقيا على زميله في ليفربول ولاعب منتخب السنغال ساديو ماني ومهاجم أرسنال والجابون بيير إيمريك أوباميانج.

وأصبح صلاح هو أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بالجائزة مرتين على التوالي ومرتين بشكل عام.

ولا يفصل صلاح عن معادلة أصحاب الرقم القياسي في التتويج بالجائزة سوى مرتين فقط إذ توج بها الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري يايا توريه أربع مرات لكل منهما.

لكن يتفوق توريه على إيتو بفضل فوزه بالجائزة أربع مرات على التوالي مقابل ثلاث مرات متتالية للمهاجم الكاميروني ومرة منفصلة.

وبفضل فوز صلاح بتلك الجائزة أصبح في رصيد مصر ثلاث جوائز بواقع واحدة لرئيس الأهلي الحالي محمود الخطيب واثنتين لصلاح.

وتجدر الإشارة إلى أن فوز الخطيب بالجائزة كان من قبل مجلة "فرانس فوتبول" وليس من الاتحاد الإفريقي مباشرة.

وبذلك تتخطى مصر في عدد الجوائز كل من مالي والسنغال وتتعادل مع ليبيريا والجزائر وتبتعد عن المغرب بجائزة واحدة فقط وعن نيجيريا بجائزتين.

أما بالنسبة للأندية فبفضل فوز صلاح بالجائزة فجعل ليفربول يتخطى كل من أرسنال وإنتر ميلان وريال مايوركا وكانون ياوندي وأشانتي كوتوكو وبرشلونة وموناكو وتشيلسي.

وبذلك يمتلك ليفربول في رصيده ثلاث جوائز ويبتعد عن أصحاب الرقم القياسي مارسيليا ومانشستر سيتي بفارق جائزة واحدة فقط.

وشارك صلاح في النصف الأول من عام 2018 مع ليفربول في 23 مباراة سجل خلالهم 21 هدفا وصنع 8.

أما في النصف الثاني من العام فشارك صلاح في 27 مباراة أيضا سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 8.

وتخلل النصفين مشاركته مع منتخب مصر في 6 مباريات بينهم ثلاثة في كأس العالم 2018، وسجل خلال تلك اللقاءات 7 أهداف وصنع هدفين.

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