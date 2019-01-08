صلاح: سفير الكرة الإفريقية؟ أبو تريكة هو نجم كل العصور

"بعد كل تلك الجوائز هل أصبحت سفيرا للكرة الإفريقية في العالم؟" سؤال أجاب عنه محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وأجاب صلاح " أعتقد أن النجم هو من يجلس بجوارك".

وأوضح "محمد أبو تريكة هو نجم كل العصور".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي تلى فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2018 وللعام الثاني على التوالي متفوقا على زميله في ليفربول ومنتخب السنغال ساديو ماني والمهاجم الجابوني ولاعب أرسنال بيير إيمريك أوباميانج.

وأردف صلاح "أحاول جعل نفسي افضل وأنا فخور للفوز بتلك الجائزة ولا أشكو من أي شيء وأحاول التحسن وفعل كل ما هو جيد لي وأن أكون هنا العام المقبل أيضا".

وعن فوزه بالجائزة قال: "كما تحدثت فور تسلمها في الحفل كنت أحلم بها كثيرا وأنا طفل صغير والآن توجت بها مرتين".

وبسؤاله عن استضافة مصر كأس أمم إفريقيا 2019 رسميا قال: "من المشوق أن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا وسنبذل كل ما في وسعنا للفوز باللقب".

وتابع مازحا مع ماني "أعتقد إننا سنواجه السنغال في النهائي".

وشدد صلاح "هذا هو الوقت الأفضل لمصر لاستضافة البطولة، ربما لسنا أفضل دوري في إفريقيا ولكن يمكننا أن نصبح الأفضل من الآن".

وأتم "مصر لديها تاريخا كبيرا مع كأس الأمم الإفريقية وتوجت به سبع مرات وسوف نسعى للحصول عليها للمرة الثامنة والعودة لما كنا عليه في السابق".

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