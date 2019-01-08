وزير الرياضة يكشف مفاجأة: إقامة متحف باسم محمد صلاح

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 23:21

كتب : عاطف شادي

محمد صلاح

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن المفاجأة التي كان يُجهزها لمحترفنا المصري محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وزارة الرياضة أصدرت بيانا رسميا لتهنئة محمد صلاح عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وأشار الوزير في بيانه إلى "المفاجأة التي كنت أجهزها لـ صلاح هي إقامة متحف يحمل اسم اللاعب في مركز شباب الجزيرة".

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وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء الذي يقدمه "صلاح" مع ليفربول والمنتخب المصري، مشيرا إلى " فخر جموع المصريين".

اجتمع 54 دولة في العاصمة السنغالية داكار من أجل اختيار ملكهم لعام مقبل ولم يجدوا أفضل منه لمبايعته لفترة ثانية على التوالي فمنحوه التاج وجلس على العرش في الثامن من يناير 2019.

محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي رسميا.

وتفوق صلاح في سباق التتويج بلقب الأفضل في إفريقيا على زميله في ليفربول ولاعب منتخب السنغال ساديو ماني ومهاجم أرسنال والجابون بيير إيمريك أوباميانج.

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