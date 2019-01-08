صلاح: لا أستطيع تصديق ما يحدث.. حلم الطفل الصغير يتحقق لمرة ثانية

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 22:53

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - الأفضل في إفريقيا 2018

"لا أستطيع التصديق مرت سنة منذ أن كنت هنا وتوجت بالجائزة للمرة الأولى وها أنا أظفر بها مرة ثانية" هكذا بدأ محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر حديثه بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا رسميا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 وللعام الثاني على التوالي متفوقا على زميله في ليفربول ومنتخب السنغال ساديو ماني ومهاجم أرسنال والجابون بيير إيمريك أوباميانج.

وتحدث صلاح عقب تسلمه الجائزة قائلا: "لا أستطيع التصديق مرت سنة منذ أن كنت هنا وتوجت بالجائزة للمرة الأولى وها أنا أظفر بها مرة ثانية هذا شيء كبير جدا".

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وواصل "وأنا طفل صغير كنت أحلم دائما في الفوز بتلك الجائزة والآن أنا أفوز بها للمرة الثانية وأنا فخور جدا بذلك".

وأردف الملك المصري حديثه "أشكر عائلتي وزملائي وجماهيري وكل شخص لعب دورا في مسيرتي".

وأتم صلاح "أهدي تلك الجائزة لمصر، ليلة سعيدة على الجميع وشكرا لكم جميعا".

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