حلمه تحقق الآن.. رسميا - حسين الشحات أهلاوي

أعلن الأهلي والعين الإماراتي اليوم الأحد الاتفاق على انتقال حسين الشحات إلى النادي الأحمر.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وأعلنت إدارة الأهلي عن التعاقد مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي بعد إتصالات مكثفة جرت طوال الفترة الماضية بين محمود الخطيب رئيس النادي والسيد غانم الهاجري رئيس العين الإماراتي في ضوء العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين الشقيقين، بحسب ما ذكر النادي الأحمر عبر موقعه الرسمي.

وترتب عليها تكليف أمير توفيق مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين من جانب رئيس الأهلي بالسفر إلى الإمارات أمس السبت لإنهاء كافة الأمور الإدارية الخاصة بإنتقال اللاعب.

كما ذكر العين في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني توصله لاتفاق مع الأهلي مساء اليوم يقضي بانتقال حسين الشحات، إلى صفوف فريق النادي الأهلي وذلك بناءً على رغبة اللاعب واتساقاً مع العلاقة الوطيدة بين الناديين الكبيرين.

ولم يعلن العين عن قيمة ومدة الصفقة، وقال عبر بيانه: "حيث اتفق جميع الأطراف على كافة التفاصيل المرتبطة بعقد انتقال اللاعب حسب بنود التعاقد وتم إنهاء جميع الأمور المرتبطة بالموضوع تمهيداً لإكمال إجراءات قيده رسمياً في كشوفات الأهلي".

وأعرب الشحات، عن بالغ امتنانه وتقديره لإدارة نادي العين، على الدعم اللافت الذي حظي به خلال مسيرته المهنية الناجحة في الإمارات، والتعامل الاحترافي قبل انضمامه للعين وأثناء الفترة التي أمضاها في اللعب بصفوفه.

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد حسين الشحات 😉 pic.twitter.com/JbRy8LhC07 — Al Ahly SC (@AlAhly) January 6, 2019

وقال الشحات عبر الموقع الرسمي للعين: "شخصياً أدين لنادي العين بالفضل الكبير على ما قدمه لي، إذ عشت بين جدرانه أجمل اللحظات في مشواري الاحترافي، لذلك تلك الفترة المهمة لن تسقط عن ذاكرتي ما حييت ويكفي أنني توجت مسيرتي معه بتحقيق بطولتين رسميتين ولعبت عن طريقه في أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم والحقيقة من الصعب جداً وصف مشاعري مهما اجتهدت تجاه العين وأتمنى للفريق التوفيق والسداد للفريق خلال تحدياته المقبلة".

وأكمل "انتقالي إلى العين كان حلماً جميلاً وفرصة مثالية لمعانقة المجد ويكفي أن الانتماء للعين منحني الشرف الكبير وربط اسمي بإنجازات استثنائية على المستويين الجماعي والشخصي، وأود أن أكرر شكري لإدارة وجماهير العين على كل شيء منحني له هذا الكيان الرياضي الشامخ".

الشحات أضاف "سعادتي باكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام لنادي القرن فريق الأهلي لا توصف، ويكفي أن هذا الحدث ظل بمثابة حلم الطفولة بالنسبة لي، وشخصياً أدرك ما المطلوب مني خلال التحديات المقبلة في الدفاع عن شعار الأهلي، وأعد بمضاعفة الجهود وإظهار أفضل ما لدي في الدفاع عن شعار هذا الكيان الغالي".

واستطرد الشحات قائلاً: "المرحلة المقبلة تقتضي تضافر جهود الجميع من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير وكل منتسب إلى الأهلي لتحقيق طموحاتنا الكبيرة لذلك نحن مطالبون بالعمل معاً بروح الأسرة الواحدة وسقف طموحاتنا دائماً مرتفع لا لشيء سوى أننا (أهلاوية)".

يوم تاريخي للشحات

كشف FilGoal.com في وقت سابق اليوم عن أن إدارة الأهلي أرسلت عرضا رسميا للعين خلال الساعات الماضية، يتضمن موافقة النادي الأحمر على المطالب المادية للنادي الإماراتي والتي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الجارية منذ فترة. (طالع التفاصيل)

وصرح محمد عبيد حماد المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي لـFilGoal.com"نعمل الآن على إتمام الأمور والتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي". ( اقرأ تصريحاته )

وبعدها كشف FilGoal.com عن توقيع الشحات على عقود انضمامه للأهلي في حضور محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأحمر.

وبعد توقيع الشحات، ينتظر الأهلي خطاب الاستغناء الرسمي عن اللاعب من العين الإماراتي ليبدأ إجراءات قيده محليا.

ومن المقرر أن يظهر الشحات في تدريبات الأهلي خلال 48 ساعة.

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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