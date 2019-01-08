بيان رسمي – الأهلي يتقدم ببلاغ جديد ضد "أكاذيب" رئيس الزمالك

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التقدم ببلاغ ضد رئيس النادي بسبب "التجاوزات والأكاذيب" التي تحدث عنها رئيس الزمالك في مؤتمر سابق.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا كشف من خلاله التقدم ببلاغ ضد رئيس الزمالك بـ"اعتبار تصريحاته ليست إلا ثرثرة فارغة تثير الفتنة وتغذى روح التعصب بين الجماهير وتكدر الأمن والسلم العام وتمثل جرائم الإساءة والإهانة لكيان الأهلي"، وفقا للبيان.

وأضاف النادي "تؤكد مجلس الإدارة (كبداية) تقدمها ببلاغ جديد عاجل للنائب العام خلال ساعات ليتخذ سيادته ما يراه مناسبا قانونيا تجاه هذه الجرائم غير المسبوقة والدخيلة على الوسط الرياضي والتي تهدد قيم وثوابت المجتمع المصري".

وأوضح النادي أن خطوته "انطلاقا من الدور الوطني والرياضي والاجتماعي والأخلاقي للنادي عبر تاريخه الطويل، نؤكد تصدينا لهذا الابتزاز والتدني الأخلاقي بالقانون وعبر القنوات الرسمية للدولة ممثلة في مؤسساتها التي نثق بها، كما نثق في سلامة وصحة جميع إجراءاتنا القانونية".

وقدم الزمالك في مؤتمر صحفي يوم الاثنين لاعبه الجديد خالد بوطيب.

وشهد المؤتمر هجوما من رئيس نادي الزمالك على الأهلي.

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