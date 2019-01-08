للمرة الثالثة.. رينار الأفضل في إفريقيا

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 22:28

كتب : رامي جمال

هيرفي رينار

توج إيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا عن عام 2018 رسميا.

جاء ذلك في الحفل الذي أقيم في العاصمة السنغالية داكار للإعلان عن كافة جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2018.

وتفوق رينار على أليو سيسيه مدرب السنغال ومعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي في طريق الظفر باللقب.

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وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يظفر فيها المدرب الفرنسي بالجائزة بعدما توج بها مرتين من قبل عامي 2012 و2015 حينما كان مدربا لزامبيا وكوت ديفوار.

وقاد رينار المغرب للتأهل لكأس العالم 2018 ولكنه ودع المونديال من الدور الأول في المجموعة التي ضمت إسبانيا والبرتغال وإيران.

ونجح رينار في قيادة المغرب للتأهل لكأس أمم إفريقيا 2019 بعدما تصدر مجموعته على حساب الكاميرون قبل جولة من نهاية التصفيات.

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رينار المغرب الأفضل في إفريقيا

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