إنجازات المرابطون تتواصل.. موريتانيا أفضل منتخب في إفريقيا 2018

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 22:06

كتب : رامي جمال

منتخب موريتانيا

توج منتخب موريتانيا بجائزة أفضل منتخب لعام 2018 في إفريقيا رسميا اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في الحفل الذي أقيم في العاصمة السنغالية داكار للإعلان عن كافة جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2018.

وتفوق منتخب موريتانيا في سباق الفوز بالجائزة على كل من مدغشقر وأوغندا.

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وجاء تتويج المرابطون بعدما نجحوا في حجز تذكرة التأهل لكأس أمم إفريقيا 2019 رسميا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها المنتخب الموريتاني في المشاركة في أي بطولة مجمعة عبر تاريخهم.

وتصدر منتخب موريتانيا المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية على حساب أنجولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا.

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