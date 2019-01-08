وزير الرياضة: الدوري المصري لن يُلغى بسبب أمم إفريقيا

الدوري المصري لن يتأثر بإقامة أمم إفريقيا 2019. وهذه المرة التأكيد جاء من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال أشرف صبحي: "الدوري المصري لن يُلغى".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة DMC "الدوري المصري حق أصيل لاتحاد الكرة والبطولة مستمرة".

وواصل "لم يحدث أن تم إلغاء بطولة الدوري المصري بسبب تنظيم بطولة في مصر. لم يحدث ولن يحدث".

وتابع "الأمر بالكامل مسؤولية اتحاد الكرة ولم يُطرح أمر إلغاء الدوري".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن فوز مصر بتنظيم كأس الأمم 2019 على حساب جنوب إفريقيا بانتصار كاسح. (طالع التفاصيل)

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