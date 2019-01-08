ملف - طالع كل ما حدث في حفل الأفضل في إفريقيا وتتويج صلاح بالجائزة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لحفل أفضل لاعب في إفريقيا الذي ينافس فيه محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

ويتنافس صلاح على الجائزة رفقة السنغالي وزميله في ليفربول ساديو ماني ومهاجم أرسنال ومنتخب الجابون بيير إيمريك أوباميانج.

ويقام الحفل في العاصمة السنغالية داكار.

وينطلق الحفل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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انتهى حفل الأفضل في إفريقيا لعام 2018 نلقاكم في العام المقبل وصلاح على القمة مرة أخرى.

رسميا محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 وللعام الثاني على التوالي متفوقا على ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج.

أفضل لاعبة في العام هي كريستينا تيمبي كاتلانا من جنوب إفريقيا.

فريق العام:

في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو

في الدفاع: كاليدو كوليبالي- إيريك بايلي- مهدي بنعطية- سيرجي أوريير

في الوسط: رياض محرز- توماس بارتي- نابي كيتا

في الهجوم: ساديو ماني- بيير إيمريك أوباميانج- محمد صلاح

المغربي أشرف حكيمي أفضل لاعب شاب في إفريقيا متفوقا على النيجيري ولفريد نديدي والإيفواري فرانك كيسي.

المغرب أفضل اتحاد وطني في إفريقيا لعام 2018.

أفضل مدرب في العام هو الفرنسي والمدير الفني لمنتخب المغرب إيرفي رينار متفوقا على أليو سيسيه مدرب السنغال ومعين الشعباني المدير الفني للترجي.

أفضل مدرب لكرة القدم في فرق السيدات هي ديسيرييه إيليس مدربة منتخب جنوب إفريقيا.

جورج وياه: لازلت أتابع كرة القدم فنجلي يلعب، ونعم أشتاق حقا لكرة القدم إنها أفضل شيء حدث في حياتي.

منتخب موريتانيا يظفر بجائزة أفضل منتخب في عام 2018 بعدما تأهل لأمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في التاريخ.

منتخب نيجيريا للسيدات يظفر بجائزة الأفضل لعام 2018.

أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي يعطي جائزة تكريمية لرئيس السنغال ماكي سال.

دعوة أساطير إفريقيا للظهور على مسرح الحفل وهم رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي وجورج وياه ونوانكو كانو وفيكتور إكبيبا وباتريك إمبوما والحاجي ضيوف وصامويل إيتو وديديه دروجبا وفريدريك كانوتيه وأخيرا محمد صلاح.

انطلاق الحفل.