الأهلي يفتح باب حجز تذاكر لقاء فيتا كلوب.. و10 جنيهات سعرها

قال محمد مرجان المدير التفيذي للأهلي إن ناديه فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر لقاء فيتا كلوب بداية من مساء اليوم الثلاثاء لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لحجزها بشكل مبكر.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب السبت المقبل في ملعب برج العرب في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وحدد الأهلي 10 جنيهات سعرا لتذكرة المباراة.

وقال مرجان: "سعر التذكرة 10 جنيهات وهذا حرصا من النادي على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لحجز التذاكر والحضور لمساندة الفريق".

وأتم "كلنا ثقة في وعي جماهير الأهلي ومساندتها للفريق بشكل جيد".

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