طارق يحيى: ركلة الجزاء التي انتصر بها الأهلي غير مقصودة.. كنا أفضل

يرى طارق يحيى المدير الفني لفريق سموحة أن ركلة جزاء الأهلي التي سجلها علي معلول ليست صحيحة.

الأهلي انتصر على سموحة بهدف علي معلول في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طارق يحيى: "سموحة لعب مباراة جيدة أمام الأهلي. كنا أفضل في فترات كثيرة في اللقاء".

وأضاف في تصريحاته مع قناة الأهلي "دخلنا أجواء المباراة بشكل أفضل من الأهلي وحاولنا مباغتتهم لولا إنقاذ كوليبالي من عند خط المرمى"

وواصل "بعد ذلك فقدنا السيطرة وسجل الأهلي من ركلة جزاء غير مقصودة. الكرة جاءت في رأس لاعب سموحة قبل أن تصطدم في يده".

وتابع "كنا أفضل في الشوط الثاني أيضا حتى حالة الطرد".

وأردف "ورغم الطرد إلا أننا شكلنا خطورة على مرمى الأهلي والأخير اعتمد على المرتدات فقط".

وأوضح "تواجد الأهلي الهجومي كان عن طريق المرتدات فقط".

واستدرك "في النهاية الأهلي يمتلك خبرات كبيرة وحقق الانتصار".

ووصل الأهلي إلى النقطة 27 من 14 مباراة ليقفز للمركز الثالث بالتساوي مع مصر للمقاصة والأخير لعب 17 مباراة.

لاسارتي بدأ مسيرته مع الأهلي بالسقوط أمام بيراميدز، والآن انتصر على سموحة.

وتوقف رصيد الفريق السكندري عند النقطة 23 في المركز الثامن.

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