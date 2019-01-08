لاسارتي: سأعلم سبب الإصابات لعلاجها.. وبيراميدز وسموحة في الماضي الآن

ينوي مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي من معرفة سبب الإصابات العديدة التي تضرب صفوف الفريق.

الأهلي انتصر على سموحة بهدف علي معلول في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال لاسارتي: "نعم بكل تأكيد، إصابات الأهلي عديدة للغاية ولا أعرف أسباب ذلك".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "سأعلم سبب الإصابات في أقرب وقت من أجل علاج تلك الأزمة".

وعن الانتصار الأول، قال لاسارتي: "الشوط الأول كان مميزا وخصوصا في أول 10 دقائق من المباراة وأهدرنا أكثر من فرصة محققة".

وواصل "الشوط الثاني، سموحة تماسك ولكننا كنا نقدر على تسجيل أكثر من هدف لقتل المباراة ولم نفعل ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "كان من المهم للغاية بالنسبة لنا هو تحقيق الانتصار ونسعى للتطور بشكل أفضل".

وتابع "أنا أثق في عملي وأثق في قدرات المجموعة التي امتلكها. سنتطور".

وأشار "الظروف صعبة بسبب كثرة الإصابات إلى جانب وجود مجموعة كبيرة من صغار السن في الفريق ويحتاجون للوقت".

وشدد لاسارتي : "لقاء بيراميدز أصبح من الماضي. خسرنا بسبب أخطائنا والآن انتصرنا وأيضا لقاء سموحة أصبح من الماضي".

وأوضح "لا نفكر الآن في لقاء بيراميدز أو لقاء سموحة. ننظر لما هو قادم فقط".

وتحدث لاسارتي عن القائمة الإفريقية، مشيرا إلى "سنقيم الوضع الآن وقد يضاف 3 أو 4 لاعبين قبل مواجهة فيتا كلوب".

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب يوم السبت في بداية مشوار المارد الأحمر في مجموعات إفريقيا.











































































































































































ووصل الأهلي إلى النقطة 27 من 14 مباراة ليقفز للمركز الثالث بالتساوي مع مصر للمقاصة والأخير لعب 17 مباراة.

لاسارتي بدأ مسيرته مع الأهلي بالسقوط أمام بيراميدز، والآن انتصر على سموحة.

وتوقف رصيد الفريق السكندري عند النقطة 23 في المركز الثامن.

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