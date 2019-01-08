طبيب الأهلي يكشف إصابة جيرالدو ومحمد محمود أمام سموحة

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 19:13

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

جيرالدو - أبو جبل - الأهلي - سموحة

كشف خالد محمود طبيب الأهلي تعرض الثنائي جيرالدو دي كوستا ومحمد محمود للإصابة أمام سموحة.

الأهلي انتصر على سموحة بهدف علي معلول في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال طبيب الأهلي: "جيرالدو يعاني من شد في العضلة الخلفية".

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وأضاف في تصريحاته للصحفيين "بينما يعاني محمد محمود من جزع في الركبة".

جيرالدو شارك أساسيا لأول مرة مع الأهلي قبل أن يغادر أرض الملعب بين شوطي مواجهة سموحة.

محمد محمود شارك أساسيا لأول مرة أيضا قبل أن يغادر أرض الملعب للإصابة في الدقيقة 57.

ووصل الأهلي إلى النقطة 27 من 14 مباراة ليقفز للمركز الثالث بالتساوي مع مصر للمقاصة والأخير لعب 17 مباراة.

لاسارتي بدأ مسيرته مع الأهلي بالسقوط أمام بيراميدز، والآن انتصر على سموحة.

وتوقف رصيد الفريق السكندري عند النقطة 23 في المركز الثامن.

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