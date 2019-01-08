بريزينتيشن توضح سبب تأخر الإعلان عن الدولة المستضيفة لكأس الأمم وموعد القرار النهائي

قال مصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام بشركة بريزينتيشن الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم والمتواجد حاليا رفقة وفد اتحاد الكرة بالسنغال من أجل حضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "كاف" إن هناك دعما كبيرا من أعضاء المكتب لملف مصر لاستضافة كأس الأمم 2019.

وصرح طنطاوي عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "أعضاء المكتب التنفيذي حاليا متواجدين، حضر الجميع عدا عضو ما يجعل المجموع 21 عضوا".

وأضاف "الأجواء يعمها التفاؤل في الوفد المصري، عملنا لفترة كبيرة مع كافة أعضاء المكتب التنفيذي من كل الدول هنا".

وواصل عن سبب تأخير الإعلان عن الدولة المستضيفة عن الموعد المحدد سلفا قائلا :"هناك لحظات ترقب حاليا في انتظار النتيجة، كان هناك لقاءات متعددة للوفد المصري منذ الصباح الباكر، الاجتماع تم تأجيله ساعتين ما أخر الإعلان".

وواصل "كافة أعضاء الوفد المصري كان يحاول الوصول لأعضاء المكتب التنفيذي والتحدث معهم في اللحظات الأخيرة قبل الدخول إلى الاجتماع".

وأردف "حاليا تعرض شركة التقييم النهائي لملفات الدولتين. العرض لن يأخذ أكثر من ساعة، بعد ذلك كلمة لرئيس الكاف لأعضاء المكتب، ثم عملية التصويت، الأمر قد يتطلب ساعة حتى نهاية الاجتماع، ومن المقرر ألا يتم عرض النتيجة سوى في مؤتمر صحفي، لكن يمكنني أن أعدكم أننا لن ننتظر ذلك أبدا".

وأتم "لدينا دعم كبير جدا وقاعدة كبيرة ومتفائلون".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن مساء الإثنين إن اجتماع المكتب التنفيذي سيتم صباح الثلاثاء وخلاله سيتم اختيار الدولة المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2019 والذي يتنافس عليه مصر وجنوب إفريقيا.

FilGoal.com قام بإعداد تقرير مبسط لعملية التصويت ونقاط القوة والضعف لملفي مصر وجنوب إفريقيا قبل التصويت. (طالع التفاصيل)

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