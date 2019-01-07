بيان رسمي – إنبي يرد على عبد الحفيظ: لتترجم ما تحدثت عنه إلى أفعال

أصدر نادي إنبي بيانا رسميا للرد على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي بسبب تصريحات الأخير عن حمدي فتحي.

بيان إنبي جاء على لسان عبد الناصر محمد مدير الكرة في النادي ردا على عبد الحفيظ، قائلا: "تأليب اللاعب على ناديه لن يؤتي بأي ثمار".

وأضاف "على سيد عبد الحفيظ أن يترجم ما ذكره بشأن تحقيق حلم اللاعب إلى واقع وأفعال".

وأردف "علاقتنا بالأهلي وطيدة ولا نزايد عليها وعليه أن يراعي أن لنادي إنبي مصالح وسياسات يحددها مجلس الإدارة فقط دون سواه".

سيد عبد الحفيظ تحدث في قناة الأهلي، ليقول: " أوجه رسالة لأي لاعب في مصر يتمسك بالأهلي ويريد ارتداء القميص الأحمر ألا يخاف من أحد وأن النادي سيتمسك به بالمثل ويحقق له حلمه".

وعن موقف الأهلي من ضم حمدي فتحي لاعب وسط إنبي قال: "نطرق الأبواب الشرعية للمفاوضات مع الأندية والتعاقد مع اللاعبين. قد يكون هناك بعض الاختلافات في المفاوضات ولكننا نتسمك بأي لاعب يقدم التضحيات من أجل اللعب للأهلي".

وأتم تصريحاته "أؤكد مرة أخرى أن الأهلي يتمسك بكل لاعب يحلم باللعب له، ولا نخاف من أي شخص يهدد اللاعبين أو يحاول إبعادهم عن القلعة الحمراء". (طالع التفاصيل)

رئيس إنبي تحدث مع FilGoal.com ليكشف: "حمدي فتحي ليس معروضا للبيع. الأمر انتهى وسيبقى في إنبي". (طالع التفاصيل)

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مرتين.

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