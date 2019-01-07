عبد الحفيظ عن حمدي فتحي: أي لاعب يتمسك بالأهلي سنحقق له حلمه

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي رسالة لأي لاعب يتمسك باللعب للفريق الأحمر أن النادي لن يتخلى عنه.

حمدي فتحي النادي : إنبـي الأهلي

وأوضح عبد الحفيظ لقناة ناديه: "أوجه رسالة لأي لاعب في مصر يتمسك بالأهلي ويريد ارتداء القميص الأحمر ألا يخاف من أحد وأن النادي سيتمك به بالمثل ويحقق له حلمه".

وعن موقف الأهلي من ضم حمدي فتحي لاعب وسط إنبي قال: "نطرق الأبواب الشرعية للمفاوضات مع الأندية والتعاقد مع اللاعبين".

وأكد "قد يكون هناك بعض الاختلافات في المفاوضات ولكننا نتسمك بأي لاعب يقدم التضحيات من أجل اللعب للأهلي".

وأتم تصريحاته "أؤكد مرة أخرى أن الأهلي يتمسك بكل لاعب يحلم باللعب له، ولا نخاف من أي شخص يهدد اللاعبين أو يحاول إبعادهم عن القلعة الحمراء".

وكان نادي إنبي أعلن قبل أيام أنه قرر تأجيل ملف بيع حمدي فتحي للأهلي إلى نهاية الموسم الجاري.

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