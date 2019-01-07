عبد الحفيظ عن حمدي فتحي: أي لاعب يتمسك بالأهلي سنحقق له حلمه

الإثنين، 07 يناير 2019 - 20:06

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي رسالة لأي لاعب يتمسك باللعب للفريق الأحمر أن النادي لن يتخلى عنه.

حمدي فتحي

النادي : إنبـي

الأهلي

وأوضح عبد الحفيظ لقناة ناديه: "أوجه رسالة لأي لاعب في مصر يتمسك بالأهلي ويريد ارتداء القميص الأحمر ألا يخاف من أحد وأن النادي سيتمك به بالمثل ويحقق له حلمه".

وعن موقف الأهلي من ضم حمدي فتحي لاعب وسط إنبي قال: "نطرق الأبواب الشرعية للمفاوضات مع الأندية والتعاقد مع اللاعبين".

أخبار متعلقة

رسميا – الكاف يُغير موعد الكشف عن اسم مستضيف أمم إفريقيا 2019 عبد الحفيظ يجيب: هل صفقة ياسر إبراهيم هي الأخيرة للأهلي في الميركاتو الشتوي عبد الحفيظ مدافعا عن الشحات: سجل مع المقاصة 3 مرات في الزمالك.. كم سيحرز مع الأهلي؟ عبد الحفيظ لـ"رئيس نادي آخر": أرجوك أظهر عقد ياسر إبراهيم وسأوقف ناديك من القيد

وأكد "قد يكون هناك بعض الاختلافات في المفاوضات ولكننا نتسمك بأي لاعب يقدم التضحيات من أجل اللعب للأهلي".

وأتم تصريحاته "أؤكد مرة أخرى أن الأهلي يتمسك بكل لاعب يحلم باللعب له، ولا نخاف من أي شخص يهدد اللاعبين أو يحاول إبعادهم عن القلعة الحمراء".

وكان نادي إنبي أعلن قبل أيام أنه قرر تأجيل ملف بيع حمدي فتحي للأهلي إلى نهاية الموسم الجاري.

اقرأ أيضا:

عبد الحفيظ: الشحات وهو فقير سجل 3 أهداف في الزمالك.. كم سيسجل الآن بعدما أصبح غنيا

عبد الحفيظ لـ"رئيس نادي آخر": أرجوك أظهر عقد ياسر إبراهيم وسأوقف ناديك من القيد

حوار – ياسر إبراهيم: اللعب لـ الأهلي أهم خطوة في مسيرتي.. ضحيت لتحقيق حلمي

حسين الشحات يكشف كواليس حديثه مع لاسارتي.. وجاهزيته لمواجهة فيتا كلوب

على رأسهم باسم مرسي وبركات.. 7 صفقات جديدة في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي

خبر في الجول - بتروجيت يطلب رباعي الزمالك

الأهلي إنبي الدوري المصري حمدي فتحي

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – المصري يتعاقد مع حسين رجب من الداخلية 6 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ عن حمدي فتحي: أي لاعب يتمسك بالأهلي سنحقق له حلمه 34 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – الكاف يُغير موعد الكشف عن اسم مستضيف أمم إفريقيا 2019 40 دقيقة | مصر
عبد الحفيظ يجيب: هل صفقة ياسر إبراهيم هي الأخيرة للأهلي في الميركاتو الشتوي 41 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - إيران تصعق اليمن بخماسية في كأس آسيا 47 دقيقة |
عبد الحفيظ مدافعا عن الشحات: سجل مع المقاصة 3 مرات في الزمالك.. كم سيحرز مع الأهلي؟ 53 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك