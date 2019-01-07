أغلق علاء خشب رئيس نادي إنبي الباب أمام رحيل حمدي فتحي من صفوف الفريق البترولي معلنا استمرار اللاعب.

وقال رئيس إنبي: "حمدي فتحي ليس معروضا للبيع. القرار أصبح نهائيا".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "مجلس إدارة إنبي أتخذ قرار نهائيا بعدم بيع حمدي فتحي في يناير وهذا هو قرارنا النهائي".

وواصل "في البداية، لم نمانع من احتمالية رحيل حمدي فتحي إلى الأهلي، ولكن في الوقت الحالي، إنبي يحتاج اللاعب من الجانب الفني".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن لا نعاني من أي أزمة مالية ولذلك الأهم من الجانب الفني للنادي هو إبقاء حمدي فتحي".

وكشف "علي ماهر كان متعاونا للغاية في ملف حمدي فتحي وترك الأمر بأكمله لنا. والآن الأمر انتهى واللاعب سيستمر".

وبخصوص ما نُشر بخصوص تمرد اللاعب على إنبي، أشار رئيس النادي "هذا الأمر بالكامل من صلاحيات مدير الكرة وليس مجلس الإدارة. مدير الكرة في النادي هو من يتولى ذلك".

وأتم "إذا لم يرغب حمدي فتحي للعب في إنبي، سيبقى ولن يرحل في يناير".

ولعب حمدي فتحي لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عاما مع إنبي هذا الموسم 17 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مرتين.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تحدث في وقت سابق عن حمدي فتحي قائلا: "نطرق الأبواب الشرعية للمفاوضات مع الأندية والتعاقد مع اللاعبين. قد يكون هناك بعض الاختلافات في المفاوضات ولكننا نتسمك بأي لاعب يقدم التضحيات من أجل اللعب للأهلي. (طالع التفاصيل)

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