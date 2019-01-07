كشف المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائر عن حقيقة وجود مفاوضات من الأهلي لضمه في يناير.

وربطت تقارير صحفية الأهلي بضم لاعب الوسط المالي الدولي صاحب الـ21 عاما.

وقال ديانج لـFilGoal.com: "أكثر من وكيل تحدثوا معي بخصوص الأهلي".

وتابع لاعب الفريق الجزائري "ما يقال عن توقيعي للأهلي غير صحيح، لأن عقدي مرتبط مع مولودية وهران حتى 2020".

واستدرك "لم يتحدث معي أي مسؤول من الأهلي حتى الآن، الأمر لم يتخط أسئلة شفهية من وسطاء حول ترحيبي باللعب في الأهلي".

وعن مدى ترحيبه بالانتقال للأهلي، قال: "الأهلي من أكبر الأندية في إفريقيا، ولكن الأمر متوقف على مولودية الجزائر".

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