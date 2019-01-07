خاص طارق يحيى لـ في الجول: عمرو بركات جاهز لمواجهة الأهلي.. وهذا موقف باسم مرسي

الإثنين، 07 يناير 2019 - 18:22

كتب : بسام أبوبكر

عمرو بركات - الأهلي

كشف طارق يحيى المدير الفني لفريق سموحة جاهزية عمرو بركات الوافد الجديد للفريق السكندري للمشاركة أمام الأهلي.

الأهلي أعلن رسميا تعاقده مع ياسر إبراهيم مدافع سموحة لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة شهدت انتقال عمرو بركات للفريق السكندري على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف. (طالع التفاصيل)

فما موقف عمرو بركات من المشاركة أمام الأهلي؟ يُجيب طارق يحيى: "اللاعب يتواجد معنا في المعسكر".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com: "عمرو بركات جاهز لمواجهة الأهلي واللاعب في حساباتي للمباراة".

وانضم عمرو بركات إلى الأهلي قادما من ليرس البلجيكي في شهر يناير من عام 2017، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق حتى عام 2021.

وشارك عمرو بركات صاحب الـ27 عاما مع الأهلي في مباراة وحيدة بالدوري المصري خلال موسم 2016-2017.

ماذا عن باسم مرسي مهاجم الزمالك المنتقل للفريق السكندري؟ يتحدث طارق يحي: "باسم مرسي متواجد معنا أيضا في المعسكر ومتواجد في قائمة الفريق ولكنه قد لا يُشارك".

وأوضح "حتى الآن لم تصل البطاقة الدولية الخاصة بباسم مرسي وفي حالة لم تأت قبل مواجهة الأهلي، سيخرج من القائمة النهائية لسموحة".

صاحب الـ26 عاما انتقل للزمالك من الإنتاج الحربي في صيف 2014، وتألق اللاعب في موسم 2014/2015 وكان من أسباب فوز الزمالك بالدوري.

وإجمالا لعب مرسي 136 مباراة بقميص الزمالك سجل فيها 50 هدفا.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

ويمتد تعاقد باسم مرسي مع الزمالك حتى صيف عام 2020.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الخامسة مساءً يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 في الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

سموحة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

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