رسميا - الأهلي يضم ياسر إبراهيم.. وعمرو بركات إلى سموحة

الإثنين، 07 يناير 2019 - 16:05

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

ياسر إبراهيم

أعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم ياسر إبراهيم مدافع نادي سموحة بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من شهر يناير الجاري.

ياسر إبراهيم

النادي : سموحة

عمرو بركات

النادي : الأهلي

سموحة
الأهلي

وقال النادي في بيان رسمي إن عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي قد قام بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ووافقت إدارة النادي الأهلي في المقابل على رحيل عمرو بركات صانع ألعاب الفريق إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف.

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ووصل ياسر إبراهيم في وقت سابق إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة عقب نهاية المران يوم الإثنين للتفاوض وإنهاء كافة التفاصيل بخصوص تعاقده مع الفريق.

وأتم الأهلي 5 صفقات شتوية وهم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون العائد لفريقه على سبيل الإعارة والأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس، بالإضافة للثلاثي محمود وحيد ظهير مصر للمقاصة وحسين الشحات من العين ومحمد محمود لاعب وادي دجلة. وهذه هي الصفقة السادسة.

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

وصرح فرج عامر رئيس سموحة في وقت سابق لـ FilGoal.com يوم الأحد قائلا إن المور قد حسمت وتم الاتفاق على ضم اللاعب مقابل حصول سموحة على 30 مليون جنيه بجانب عمرو بركات معارا. (طالع التفاصيل)

وانضم عمرو بركات إلى الأهلي قادما من ليرس البلجيكي في شهر يناير من عام 2017، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق حتى عام 2021.

وشارك عمرو بركات صاحب الـ27 عاما مع الأهلي في مباراة وحيدة بالدوري المصري خلال موسم 2016-2017.

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