خاص خبر في الجول – شيكابالا يرفض الانضمام مولودية وجدة المغربي.. وخطوته المقبلة

الإثنين، 07 يناير 2019 - 18:06

كتب : عاطف شادي

شيكابالا

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق "شيكابالا" رفض اللاعب الانضمام إلى مولودية وجدة المغربي.

تقارير صحفية مغربية كشفت اقتراب شيكابالا من الانتقال إلى مولودية وجدة. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com تواصل بدوره مع مصدر مقرب من اللاعب، ليوضح حقيقة الأمر واقترابه من الدوري المصري.

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وقال المصدر: "بالفعل شيكابالا تلقى عرضا من فريق مولودية وجدة المغربي منذ فترة".

وأضاف "ولكن شيكابالا رفض ذلك. اللاعب يٌفضل في حالة الانتقال إلى الدوري المغربي، اللعب لفريق بعيدا عن منطقة وسط الدوري. فريق بتاريخ عريق سيكون أفضل".

وواصل "اللاعب يرحب باللعب في المغرب ولكن ليس لأندية الوسط. ولا صحة نهائيا لاقترابه من الانضمام لـ مولودية وجدة بل تم رفض العرض".

وتابع "شيكابالا، ومنذ عودته من اليونان، يتواجد في أسوان ولم يأت للقاهرة وكل ما يُقال عن استخراجه تأشيرة السفر للمغرب، ليس صحيحا على الإطلاق".

الخطوة المقبلة

وكشف المصدر أن شيكابالا يبدأ بعد أيام قليلة خطواته مع نادي أبولون اليوناني من أجل فسخ العقد بالتراضي.

شيكابالا مازال على ذمة نادي أبولون حتى الآن، ولكنه يرغب في فسخ عقده بالتراضي.

ويقضي شيكابالا هذا الموسم معارا من الزمالك إلى نادي أبولون اليوناني، بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي الرائد السعودي.

صاحب الـ32 عاما شارك هذا الموسم في 11 مباراة بين الدوري والكأس. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

لكن صحيفة to10 اليونانية كشفت في وقت سابق أن نادي أبولون يستعد لفسخ عقد شيكابالا بسبب عدم عودة اللاعب إلى اليونان. (طالع التفاصيل)

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