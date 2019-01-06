تعرف على مواعيد جميع مباريات الزمالك في الدوري خلال فبراير ومارس

الأحد، 06 يناير 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات الدوري المصري إلى الجولة 24 من المسابقة.

وتم تحديد مواعيد مباريات الزمالك في الجولات 21 و22 و23 و24 للدوري.

كذلك تم تحديد موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدور الأول للدوري المصري.

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ويتوقف الزمالك عن اللعب في الدوري من أجل خوض مباراتي دور الـ32 الثاني في بطولة الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد طنجة المغربي.

على أن يعود لخوض مباريات الدوري يوم 24 يناير الجاري ضد بيراميدز.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات الزمالك في الدوري بداية من مواجهة بيراميدز وحتى آخر لقاء تم تحديد موعده من قبل لجنة المسابقات.

الزمالك × بيراميدز - 24 يناير

مؤجلة من الجولة 9 - ملعب بتروسبورت

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الزمالك × مصر للمقاصة - 29 يناير

الجولة 21 - ملعب بتروسبورت

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نجوم المستقبل × الزمالك - 10 فبراير

الجولة 21 - ملعب بتروسبورت

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طلائع الجيش × الزمالك 20- فبراير

الجولة 23 - ملعب السلام

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الزمالك × الأهلي - 30 مارس

مؤجل من الجولة 17 - لم يتم تحديد الملعب حتى الآن

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الزمالك × سموحة - 3 أبريل

مؤجل من الجولة 24 - ملعب بتروسبورت

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