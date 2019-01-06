الشحات: حققت حلم الطفولة.. سأضاعف مجهودي للدفاع عن شعار الأهلي

يستعد حسين الشحات نجم العين الإماراتي المنتقل حديثا للأهلي لمضاعفة مجهوده من أجل الدفاع عن شعار المارد الأحمر الذي حقق حلم طفولته بارتداء قميصه.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي عن ضم الشحات من صفوف العين، بعدما تألق الشحات في صفوف النادي الإماراتي لمدة عام. ( اقرأ التفاصيل )

وقال الشحات للموقع الرسمي للعين: "شخصياً أدين لنادي العين بالفضل الكبير على ما قدمه لي، إذ عشت بين جدرانه أجمل اللحظات في مشواري الاحترافي، لذلك تلك الفترة المهمة لن تسقط عن ذاكرتي ما حييت ويكفي أنني توجت مسيرتي معه بتحقيق بطولتين رسميتين ولعبت عن طريقه في أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم والحقيقة من الصعب جداً وصف مشاعري مهما اجتهدت تجاه العين وأتمنى للفريق التوفيق والسداد للفريق خلال تحدياته المقبلة".

وأكمل "انتقالي إلى العين كان حلماً جميلاً وفرصة مثالية لمعانقة المجد ويكفي أن الانتماء للعين منحني الشرف الكبير وربط اسمي بإنجازات استثنائية على المستويين الجماعي والشخصي، وأود أن أكرر شكري لإدارة وجماهير العين على كل شيء منحني له هذا الكيان الرياضي الشامخ".

الشحات أضاف "سعادتي باكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام لنادي القرن فريق الأهلي لا توصف، ويكفي أن هذا الحدث ظل بمثابة حلم الطفولة بالنسبة لي، وشخصياً أدرك ما المطلوب مني خلال التحديات المقبلة في الدفاع عن شعار الأهلي، وأعد بمضاعفة الجهود وإظهار أفضل ما لدي في الدفاع عن شعار هذا الكيان الغالي".

وأتم الشحات "المرحلة المقبلة تقتضي تضافر جهود الجميع من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير وكل منتسب إلى الأهلي لتحقيق طموحاتنا الكبيرة لذلك نحن مطالبون بالعمل معاً بروح الأسرة الواحدة وسقف طموحاتنا دائماً مرتفع لا لشيء سوى أننا (أهلاوية)".

رحبوا معنا بلاعبنا الجديد حسين الشحات 😉 pic.twitter.com/JbRy8LhC07 — Al Ahly SC (@AlAhly) January 6, 2019

يوم تاريخي للشحات

كشف FilGoal.com في وقت سابق اليوم عن أن إدارة الأهلي أرسلت عرضا رسميا للعين خلال الساعات الماضية، يتضمن موافقة النادي الأحمر على المطالب المادية للنادي الإماراتي والتي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الجارية منذ فترة. (طالع التفاصيل)

وصرح محمد عبيد حماد المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي لـFilGoal.com"نعمل الآن على إتمام الأمور والتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي". ( اقرأ تصريحاته )

وبعدها كشف FilGoal.com عن توقيع الشحات على عقود انضمامه للأهلي في حضور محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأحمر.

وبعد توقيع الشحات، ينتظر الأهلي خطاب الاستغناء الرسمي عن اللاعب من العين الإماراتي ليبدأ إجراءات قيده محليا.

ومن المقرر أن يظهر الشحات في تدريبات الأهلي خلال 48 ساعة.

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

شكرًا جمهور الزعيم وشكرا الإدارة المحترمه وشكرا للجهاز الفني وشكرا اخواتي ألاعيبه وانا هفتقد كل واحد فيكم وشكرا علي السنه الجميلة اوي وكنت مبسوط جدا معاكوا اوي وربنا معاكوا ومزيد من البطولات 😔😔❤️💜 pic.twitter.com/k72D2zFlrI — Hussein Elshahat (@husseinelshahat) January 6, 2019

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