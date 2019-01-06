أتم عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق إجراءات انتقاله إلى نادي النجوم حتى نهاية الموسم الجاري.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي النجوم، أن عصام الحضري أتم تعاقده مع النادي للانتقال إلى صفوف الفريق.

وحسب المصدر، فإن النادي ينتظر إنهاء الحضري علاقته بالنادي الاسماعيلي للإعلان عن الصفقة رسميا.

واختتم المصدر حديثه بأن جميع الأمور المالية تم الاتفاق عليها بين النجوم والحارس صاحب الـ45 عاما، وأنه سيكون إضافة قوية للفريق.

كان عصام الحضري قد بدأ الموسم رفقة نادي الإسماعيلي، قبل أن ينقطع عن التدريبات ويطلب الرحيل عن الفريق.

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