رسميا - تحديد موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. وموقف بيراميدز من القطبين

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي تحديد موعد مواجهة الزمالك أمام الأهلي في الـ 30 من شهر مارس المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17.

وحدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات الدوري المصري حتى الجولة الـ 26.

مواجهة الزمالك أمام الأهلي ستكون عقب لقاء منتخب مصر مع منتخب النيجر في تصفيات إفريقيا.

معسكر منتخب مصر من 18 مارس وحتى 26 بعدها مباشرة يلعب الزمالك ضد الأهلي في السابعة مساءً من يوم السبت الموافق 30 مارس.

قبل مواجهة الزمالك، سيلعب الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الـ 25 من الدوري في لقاء الدور الثاني من المسابقة المحلية.

الخميس 28 فبراير في السابعة مساءً، الأهلي يواجه بيراميدز في الجولة الـ 25 من الدوري.

بينما لم يكشف الاتحاد المصري موعد مواجهة بيراميدز والزمالك في الدور الثاني من الدوري.

وظهرت خانة تحديد موعد لقاء بيراميدز والزمالك في الجولة الـ 26 من الدوري، خالية من أي تاريخ.

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