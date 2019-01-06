وقع حسين الشحات نجم العين الإماراتي على عقود انضمامه للأهلي منذ قليل.

ووضع الشحات توقيعه على عقود انضمامه للأهلي في حضور محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأحمر.

وبعد توقيع الشحات، ينتظر الأهلي خطاب الاستغناء الرسمي عن اللاعب من العين الإماراتي ليبدأ إجراءات قيده محليا.

ويتواجد أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات في الأهلي حاليا في الإمارات من أجل إتمام الاتفاق مع مسؤولي العين.

وعلم FilGoal.com أن قيمة الصفقة وصلت إلى 5 ملايين دولار يدفعهم الأهلي للعين الإماراتي.

وكان الشحات عرض على العين التنازل عن مستحقات متأخرة من الموسم الأول له في الإمارات، بالإضافة إلى نسبة مخصصة له من إعادة بيعه من أجل تسهيل انتقاله للأهلي.

ومن المقرر أن يكون العقد طويل الأمد، حيث ترك الشحات لإدارة الأهلي حرية تحديد المدة التي يتم وضعها في العقد.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق اليوم عن أن إدارة الأهلي أرسلت عرضا رسميا للعين خلال الساعات الماضية، يتضمن موافقة النادي الأحمر على المطالب المادية للنادي الإماراتي والتي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الجارية منذ فترة. (طالع التفاصيل)

وصرح محمد عبيد حماد المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي لـFilGoal.com "نعمل الآن على إتمام الأمور والتوصل لاتفاق نهائي مع الأهلي". ( اقرأ تصريحاته )

ومن المقرر أن يظهر الشحات في تدريبات الأهلي خلال 48 ساعة.

وقاد حسين الشحات فريقه العين لحصد المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الفوز على ولينجتون النيوزيلاندي في الدور التمهيدي، ثم الترجي التونسي في الدور التمهيدي الثاني وريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي والخسارة أمام ريال مدريد في النهائي.

صاحب الـ26 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة بين الدوري وكأس العالم للأندية. سجل فيهم 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

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