سكاي: مورينيو يرفض تدريب بنفيكا

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد رفض عرضا لتدريب بنفيكا.

كان صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن بنفيكا يرغب في تولي مورينيو مهمة تدريبه خلفا لروي فيتوريا الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

وأشارت الشبكة وفقا لمصادرها إلى أن مورينيو يرى أنه من المبكر العودة للعمل في البرتغال حاليا.

وأفادت سكاي أن مورينيو يرغب في العمل مع أحد الأندية الكبرى في أوروبا.

وكان بنفيكا هو أول فريق يتولى مورينيو تدريبه عام 2000، وفاز بـ6 من أصل 11 مباراة قاد خلالها الفريق كما تعادل في 3 مواجهات وخسر مواجهتين.

وأقيل مورينيو من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد في 18 ديسمبر الماضي، بعد الفوز في 7 مباريات من 17 خاضها مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويحتل بنفيكا حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 32 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن بورتو متصدر الجدول.

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