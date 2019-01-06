اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد ضم حسين الشحات
الأحد، 06 يناير 2019 - 19:03
كتب : عمرو عبد المنعم
حسين الشحات هو خامس صفقات الأهلي رسميا، فأين ستضعه في تشكيلك المثالي للفريق الأحمر.
حسين الشحات
النادي : الأهلي
إلعب مع FilGoal.com واختر التشكيل المثالي بعد ضم حسين الشحات رسميا، وفي وجود صفقات الفريق الجديدة.
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