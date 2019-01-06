اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد ضم حسين الشحات

حسين الشحات هو خامس صفقات الأهلي رسميا، فأين ستضعه في تشكيلك المثالي للفريق الأحمر.

إلعب مع FilGoal.com واختر التشكيل المثالي بعد ضم حسين الشحات رسميا، وفي وجود صفقات الفريق الجديدة.

اقرأ أيضا:

رسميا - الأهلي يطلب الحصول على مليوني دولار بسبب انتقال السعيد لـ بيراميدز

رسميا - تحديد موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. وموقف بيراميدز من القطبين

خبر في الجول - الشحات يوقع على عقود انضمامه للأهلي في انتظار الإعلان الرسمي

خبر في الجول - النجوم يتمم اتفاقه لضم عصام الحضري

سكاي: مورينيو يرفض تدريب بنفيكا