اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد ضم حسين الشحات

الأحد، 06 يناير 2019 - 19:03

كتب : عمرو عبد المنعم

حسين الشحات - الأهلي

حسين الشحات هو خامس صفقات الأهلي رسميا، فأين ستضعه في تشكيلك المثالي للفريق الأحمر.

إلعب مع FilGoal.com واختر التشكيل المثالي بعد ضم حسين الشحات رسميا، وفي وجود صفقات الفريق الجديدة.

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