تعرف على مواعيد جميع مباريات الأهلي في الدوري خلال يناير وفبراير ومارس

الأحد، 06 يناير 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم مواعيد مباريات الدوري المصري إلى الجولة 24 من المسابقة.

وتم تحديد مواعيد مباريات الأهلي في الجولات 21 و22 و23 و24 للدوري.

كذلك تم تحديد مواعيد مباريات الأهلي المؤجلة من الجولات 11 و13 للدوري، وأيضا وضع موعد مباراة القمة للدور الأول أمام الزمالك.

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ويستعرض معكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات الأهلي في الدوري بداية من مواجهة سموحة وحتى آخر لقاء تم تحديد موعده من قبل لجنة المسابقات.

سموحة × الأهلي - 8 يناير

مؤجلة من الجولة 15 - ملعب برج العرب

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مصر للمقاصة × الأهلي - 24 يناير

مؤجلة من الجولة 11 - ملعب برج العرب

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إنبي × الأهلي - 5 فبراير

مؤجلة من الجولة 13 - ملعب بتروسبورت

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الأهلي × حرس الحدود - 8 فبراير

الجولة 21 - ملعب السلام

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الإنتاج الحربي × الأهلي - 16 فبراير

الجولة 22 - ملعب السلام

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الأهلي × الداخلية - 20 فبراير

الجولة 23 - ملعب السلام

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الجونة × الأهلي - 24 فبراير

الجولة 24 - ملعب الجونة

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الأهلي × بيراميدز - 28 فبراير

الجولة 25 - ملعب السلام

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الأهلي × بتروجيت - 3 مارس

مقدمة من الجولة 26 - ملعب السلام

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الزمالك × الأهلي - 30 مارس

مؤجل من الجولة 17 - لم يتم تحديد الملعب حتى الآن

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