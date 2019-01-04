احتياطي الأهلي ضد بيراميدز.. صفقتان وعودة وليد سليمان

الجمعة، 04 يناير 2019 - 17:41

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

وليد سليمان لاعب الأهلي

استقر مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي على استبعاد أكرم توفيق من قائمة فريقه النهائية لمواجهة بيراميدز.

بيراميدز يواجه الأهلي في مواجهة قوية منتظرة في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي الأساسي شهد تواجد رمضان صبحي منذ البداية. (طالع التفاصيل)

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ويتواجد الثنائي الجديد محمد محمود ومحمود وحيد على دكة الأهلي بجانب عودة وليد سليمان.

وخرج من القائمة، أكرم توفيق إلى جانب جيرالدو دي كوستا غير المقُيد في قائمة الأهلي حتى الآن.

وجاء احتياطي الأهلي على النحو التالي:

شريف إكرامي - محمود وحيد - ساليف كوليبالي - إسلام محارب - وليد سليمان - مروان محسن - محمد محمود.

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