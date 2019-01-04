أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع عبد الله السعيد كخامس صفقات الفريق الشتوية للموسم الجاري.

كشف نادي بيراميدز عن خامس صفقات الفريق الشتوية للموسم الجاري، وهي عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق، وأهلي جدة الحالي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن صورة لعبد الله السعيد مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

خامس الصفقات الشتوية للنادي 5⃣🔥 عبد الله السعيد لاعب منتخب مصر لاعباً في نادي بيراميدز 🔵⚪ pic.twitter.com/6NMf7Jnhkf — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 4, 2019

وقضى عبد الله السعيد النصف الأول من الموسم الجاري مع نادي أهلي جدة السعودي، قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الجارية.

صاحب الـ33 عاما لعب 14 مباراة هذا الموسم مع أهلي جدة. سجل فيهم هدفين وصنع مثلهما.

وكان السعيد لاعبا في صفوف النادي الأهلي منذ 2011 وحتى منتصف الموسم الماضي، قبل أن ينتقل معارا إلى فريق كوبس الفنلندي، ثم ينتقل إلى أهلي جدة بشكل كامل.

وكشف نادي بيراميدز في تغريدة أخرى عن قيد السعيد في قائمة الفريق بشكل رسمي.

من جاور السعيد يسعد 😉💪 رسمياً تم قيد عبد الله السعيد لاعباً في نادي بيراميدز بدءً من أول يناير الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية 💙🔥 pic.twitter.com/8Bzj3x1RKb — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 4, 2019

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

وذلك حسب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، فإن للسعيد الحق المشاركة في مباراة الأهلي اليوم حال رغب الجهاز الفني في ذلك.

يذكر أن السعيد هو خامس صفقات بيرامديز الشتوية بعد جون سيفوينتي المهاجم الإكوادوري، وعمرو مرعي من النجم الساحلي، وحامد حمدان من نادي غزة الفلسطيني، وإيريك تراوري من مصر للمقاصة.

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