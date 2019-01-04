عاجل رسميا – السعيد خامس صفقات بيراميدز

الجمعة، 04 يناير 2019 - 12:14

كتب : حامد وجدي

عبد الله السعيد لاعبا في بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع عبد الله السعيد كخامس صفقات الفريق الشتوية للموسم الجاري.

كشف نادي بيراميدز عن خامس صفقات الفريق الشتوية للموسم الجاري، وهي عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق، وأهلي جدة الحالي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن صورة لعبد الله السعيد مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

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وقضى عبد الله السعيد النصف الأول من الموسم الجاري مع نادي أهلي جدة السعودي، قبل أن ينتقل لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الجارية.

صاحب الـ33 عاما لعب 14 مباراة هذا الموسم مع أهلي جدة. سجل فيهم هدفين وصنع مثلهما.

وكان السعيد لاعبا في صفوف النادي الأهلي منذ 2011 وحتى منتصف الموسم الماضي، قبل أن ينتقل معارا إلى فريق كوبس الفنلندي، ثم ينتقل إلى أهلي جدة بشكل كامل.

وكشف نادي بيراميدز في تغريدة أخرى عن قيد السعيد في قائمة الفريق بشكل رسمي.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي مساء اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

وذلك حسب الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، فإن للسعيد الحق المشاركة في مباراة الأهلي اليوم حال رغب الجهاز الفني في ذلك.

يذكر أن السعيد هو خامس صفقات بيرامديز الشتوية بعد جون سيفوينتي المهاجم الإكوادوري، وعمرو مرعي من النجم الساحلي، وحامد حمدان من نادي غزة الفلسطيني، وإيريك تراوري من مصر للمقاصة.

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