أسطورة ليفربول: الآن وقت معرفة كلوب كيف سيكون رد فعل لاعبيه عقب الهزيمة

يؤمن أسطورة ليفربول جرايم سونيس أنه حان الوقت ليعرف المدير الفني للحُمر يورجن كلوب كيف سيكون رد فعل لاعبيه عقب الهزيمة التي تعرضوا لها أمام مانشستر سيتي.

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدفين لهدف أمس الخميس في ملعب الاتحاد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي ليتقلص فارق النقاط بينهما إلى أربعة فقط في صراع المنافسة على لقب المسابقة.

وتحدث سونيس لشبكة "سكاي سبورتس" عقب أول هزيمة تلحق بليفربول في الموسم الجاري من الدوري قائلا: "الآن حان وقت كلوب لمعرفة كيف سيكون رد فعل لاعبيه".

وأوضح "بيب جوارديولا رأى رد فعل لاعبيه بشكل إيجابي خاصة بعدما خسروا ثلاث مباريات من الخمسة الأخيرة ولكنهم في أهم مواجهة وأمام منافسهم على اللقب ظهروا بشكل جيد".

وتابع "الآن يجب على كلوب أن يمرر السؤال إلى لاعبيه، هل نستطيع العودة؟ الكل يصبح فائزا في غرفة خلع الملابس حينما يفوز الفريق، لكن يجب أن يتحلى الكل بشخصية كبيرة فنحن غرفة ملابس كبيرة".

وأتم سونيس "الأمر كله يتعلق باللاعبين حال الهزيمة في مباراتين أو ثلاثة وهذا ما نجح مانشستر سيتي في الإجابة عليه أمس، الآن وقت ليفربول للإجابة على السؤال ذاته".

اقرأ أيضا:

العين لـ في الجول: 10 ملايين يورو قيمة شرط الشحات الجزائي.. وهناك عرض من "منافس الأهلي"

لجنة الحكام: مباراة بيراميدز والأهلي مراقبة دوليا

خبر في الجول – وصول بطاقة رمضان صبحي.. واللاعب جاهز للمشاركة أمام بيراميدز

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي قيد رباعي الفريق بعد انتهاء أزمة المديونية

أحمد ناجي: جنش أفضل حارس في الدوري