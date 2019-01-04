التشكيل – اختيارات لاسارتي الأولى... رمضان صبحي أساسي مع الأهلي ضد بيراميدز

الجمعة، 04 يناير 2019 - 17:36

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

رمضان صبحي - الأهلي

استقر مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي على الدفع بـ رمضان صبحي كأساسي أمام بيراميدز.

بيراميدز يواجه الأهلي في مواجهة قوية منتظرة في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

رمضان صبحي عاد من جديد إلى القلعة الحمراء ليكتب ظهوره الأول مع الأهلي أمام بيراميدز.

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ويعد رمضان صبحي هو الصفقة الوحيدة الجديدة التي تظهر في تشكيل الأهلي الأساسي أمام بيراميدز.

وليد أزارو يقود هجوم الأهلي وخلفه الثلاثي رمضان صبحي وناصر ماهر وأحمد الشيخ.

محمد الشناوي يعود لحراسة الأهلي مع الرباعي الدفاعي علي معلول وأيمن أشرف ومحمد هاني وكريم وليد "نيدفيد".

وخرج أكرم توفيق من قائمة الأهلي إلى جانب جيرالدو الذي لم يُقيد حتى الآن.

وفيما يلي تشكيل الأهلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – محمد هاني – كريم وليد "نيدفيد".

الوسط: هشام محمد – عمرو السولية.

الوسط الهجومي: رمضان صبحي – ناصر ماهر – أحمد الشيخ.

الهجوم: وليد أزارو.

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