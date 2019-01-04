بيراميدز يعلن قيد السعيد رسميا.. هل يشارك أمام الأهلي؟

الجمعة، 04 يناير 2019 - 12:29

كتب : رامي جمال

عبد الله السعيد

أعلن بيراميدز إتمامه عملية قيد الوافد الجديد لصفوف الفريق عبد الله السعيد قادما من صفوف أهلي جدة السعودي.

وأعلن بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الجمعة ضمه للسعيد رسميا ليصبح خامس صفقات الفريق الشتوية.

وبعد عدة دقائق من الإعلان الرسمي أكد بيراميدز عبر حسابه الرسمي بأنه أتم قيد السعيد رسميا في اتحاد الكرة.

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وأوضح البيان المقتضب "رسميا تم قيد عبد الله السعيد لاعباً في نادي بيراميدز بدءً من أول يناير الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية".

ولكن تظهر صور بطاقة القيد إنه تم قيد لاعب منتخب مصر اليوم الرابع من شهر يناير الجاري.

وبذلك يحق للسعيد المشاركة في مباريات بيراميدز المقبلة فهل تكون بدايته أمام فريقه السابق الأهلي مساء اليوم الجمعة؟

ويلتقي بيراميدز بمنافسه الأهلي في ملعب الدفاع الجوي في المباراة المؤجلة بينهما من ثامن جولات الدوري.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة إثر خوضه لـ12 مباراة.

أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعدما خاض 15 مباراة.

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