رسميا - لن يرحل عن وايت هارت لين.. توتنام يمدد تعاقد ألديرفيلد

فعل نادي توتنام بند تمديد توبي ألديرفيلد المدافع البلجيكي للفريق بشكل رسمي.

وأعلن النادي اللندني عن تمديد عقد ألديرفيلد لاعب الفريق حتى عام 2020 بشكل رسمي.

المدافع البلجيكي كان يملك عقدا ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط تقارير حول اقتراب انتقاله إلى فرق أخرى، أبرزها مانشستر يونايتد.

صاحب الـ29 عاما شارك مع توتنام في 135 منذ انضمامه للفريق في عام 2015 قادما من أتليتكو مدريد.

ويملك ألديرفيلد 88 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، وكان عضوا في الفريق الحاصل على برونزية كأس العالم 2018 في روسيا.

وبدأ ألديرفيلد مسيرته في أياكس أمستردام، قبل الانتقال إلى أتليتكو مدريد عام 2013، ومنهم إلى توتنام.

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