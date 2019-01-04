الاتحاد الأوروبي قد يستبعد مانشستر سيتي من دوري الأبطال بسبب التمويل الذاتي

الجمعة، 04 يناير 2019 - 11:16

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليستر سيتي

قد يجد مانشستر سيتي نفسه خارج دوري أبطال أوروبا حال إثبات اليويفا خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية تصريحات ليفيس ليتيرمي رئيس هيئة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي التي قال فيها إن سيتي قد ُيحرم من المشاركة في دوري الأبطال بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف وهي أكبر عقوبة يتم توقيعها على أي ناد.

ونشرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية تقريرا في وقت سابق ذكرت فيه أن ملاك مانشستر سيتي قاموا بدفع أموال للنادي عن طريق شركة أبو ظبي المالكة للنادي وهو ما يعد خرقا صريحا للوائح.

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كيف؟

قامت شركة أبو ظبي بدفع 59.5 مليون جنيه إسترليني لزيادة رعاية النادي مع دفع الراعي الرئيسي للفريق الإنجليزي شركة طيران الاتحاد بدفع 8 ملايين فقط.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية: "إن كان ما تم نشره صحيح فإن ذلك يتعارض مع التقارير التي لدينا، فبعد ثلاثة أشهر من إغلاق أي ناد لحساباته يتعين عليهم إيضاح أرقامهم ثم نقوم بفحص عشوائي لصدق تلك الأرقام والموافقة عليها من عدمها".

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